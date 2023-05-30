«Наш брак просто не выдержит»: Анастасия Макеева рассказала о позднем венчании с Мальковым

Актриса Анастасия Макеева счастлива в браке с мужем Романом Мальковым. История любви знаменитостей сопровождалась многочисленными слухами и скандалами, но они смогли сохранить отношения. В беседе с mk.ru звезда театра и кино рассказала, что они с супругом не только поженились, но и венчались.

Для артистки и ее мужа каждый май – как одна большая торжественная дата. Два года назад 7 мая у них состоялась свадьба, а в конце месяца супруги организовали пышное торжество. Анастасия признается, что чувствует себя будто уже лет 10 как замужем.

«Некоторым, наверное, на нас неловко даже смотреть, но никаких разногласий и ссор у нас не происходит. Может быть, это именно потому, что мы венчанные. Многие очень боятся в браке венчаться, а нас очень сильно оберегает Господь, поэтому мы дружно живем», – уверена женщина.

Макеева рассказала, что решение о венчании пришло им с мужем в один момент. Они просто посмотрели друг на друга и поняли, что хотят этого. При этом звезда отмечает, что сложности в жизни тоже сыграли свою роль. В то время у Романа Малькова был громкий развод с бывшей женой и разбирательства по поводу алиментов.

«Наверное, в чем-то обстоятельства на это толкнули. Мы поняли, что без покровительства небес наш брак просто не выдержит. Есть ощущение, что это решение как будто даже не наше. Просто рекомендация, что так надо сделать», – говорит Анастасия.

Ранее мы писали о том, как поклонники раскритиковали Анастасию Макееву с «надутой губой» за любовь к уколам красоты.