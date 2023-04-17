Надутая губа и растянутое лицо: Анастасия Макеева стала жертвой косметологов

Актриса театра и кино Анастасия Макеева посетила премьеру фильма в столичном кинотеатре и с радостью позировала фотографам. Поклонники отметили, что за последний год знаменитость сильно изменилась. Некоторые считают, что не в лучшую сторону.

Пока ее коллега Екатерина Климова скрывалась от папарацци в костюме, кепке и очках, Макеева тщательно готовилась к премьере. Она прибыла на место в черном платье в пол, которое было украшено русскими народными узорами. Если к наряду у фанатов вопросов не было, то к внешнему виду брюнетки – были.

Знаменитость всегда тщательно следит за собой и не скрывает, что делает уколы красоты. Но на последних фото звезда выглядела так, будто переборщила с процедурами для сохранения молодости. Пользователи Сети написали, что лицо женщины выглядит искусственно, а ее нижняя губа выглядит ненатурально надутой.

На мероприятии Макеева была со своим четвертым мужем Романом Мальковым. Строитель всегда сопровождает любимую и показывает на людях свои чувства. В комментариях до сих пор напоминают звезде, как она начала отношения с мужчиной, когда он был еще женат. Но актриса не реагирует на критику.

Ранее мы писали о том, как бывший муж подал в суд на актрису Анастасию Макееву, потребовав купленный в браке автомобиль.