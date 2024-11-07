Насчет общения с мужем ничего неизвестно, держится с трудом: адвокат Блиновской раскрыл некоторые детали

Адвокат предпринимательницы Елены Блиновской Булат Солтаханов рассказал, что она держится, но блогеру очень сложно. По поводу ее общения с мужем Алексеем ничего неизвестно.

Подробности приводит РЕН ТВ.

По информации издания, в деле Блиновской более 40 томов. Блогер держится, насколько возможно в ее условиях.

Родственники поддерживают с Блиновской связь, однако об общении с мужем информации нет. Известно, что он находится в зоне СВО.

Солтаханов рассказал журналистам, что чувствовать себя хорошо в ее условиях «достаточно сложно».

«Старается, держится. Учитывая долгий срок, конечно, ей это очень сложно», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Блиновская платила блогерам за раскрутку своего марафона. Продвижение через известных персон стоило от 500 тыс. рублей.