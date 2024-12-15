«Мы познакомились семьями»: Ирина Дубцова прокомментировала слухи о помолвке 18-летнего сына

Певица Ирина Дубцова отреагировала на слухи о помолвке ее 18-летнего сына. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка заявила, что уже познакомилась с семьей избранницы Артема и высказалась о скорой свадьбе молодого человека.

По словам певицы, она «счастлива» за сына и в восторге от его возлюбленной, дочери известного клипмейкера Павла Худякова. Ирина Дубцова отметила, что «совершенно не ревнует» его к Тоне Худяковой. Примечательно, что Артем радует щедрыми подарками не только избранницу, но и всю свою семью.

Сын артистки преподнес своей девушке на день рождения кольцо от Cartier, чем спровоцировал слухи о помолвке. Ирина Дубцова дала понять, что не против свадьбы. Более того, певица призналась, что уже познакомилась с семьей Тони Худяковой.

«Я обожаю эту парочку! Мы познакомились семьями, но больше никаких подробностей — однажды они сами вам обо всем расскажут. В их личную историю и отношения я стараюсь не лезть», — заявила Ирина Дубцова.

Знаменитость уверена, что будет хорошей свекровью. Ирина Дубцова заверила, что постарается сделать все для счастья молодоженов.

«Я не намерена вмешиваться в их личную жизнь, но всегда готова дать совет, основанный на собственном жизненном опыте», — отметила артистка.

Напомним, в марте этого года Артем Черницын рассекретил роман с Тоней Худяковой. Пара активно демонстрирует свои отношения, много путешествует и ни в чем себе не отказывает. Молодые люди уже посетили Дубай, Майами, Нью-Йорк, Сен-Тропе, а также снимались на фоне известного отеля Burj Al Arab Jumeirah и в ресторане Dior. Сын Ирины Дубцовой часто удивляет возлюбленную дорогими подарками: так, он преподносил девушке 1500 роз в багажнике автомобиля, а также кольцо от Cartier стоимостью более 1 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что сына Ирины Дубцовой и его избранницу приняли за жениха и невесту на балу в Гарварде.