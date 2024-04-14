«Нас вытащили из машины»: Анна Семенович рассказала о попытке изнасилования

Анна Семенович вспомнила, как в 1990-х до нее домогались бандиты. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».

В один день Анну Семенович вместе с подругой пытались увезти и изнасиловать. На помощь девушкам пришел случайный прохожий. Молодой человек заметил приставания мужчин и сразу вызвал правоохранителей.

«Нас вытащили буквально из машины», – отметила знаменитость.

Также Анна Семенович призналась, что какое-то время она пела с группой «Блестящие» в ресторанах, где за столиками сидели «прибандичные ребята». Они забирались на сцену посреди выступления и отбирали у артисток микрофоны.

По словам исполнительницы хита «Хочешь», она пыталась разговаривать с этими мужчинами, даже убеждала их в том, что является спортсменкой.

«Говорю: «Ну че, ваша, наверное». Они говорят: «Ну тогда пойте, девчонки, мы вас не тронем», – пересказывает Семенович.

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