«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум

Певец Леонид Агутин рассказал о путешествии в Венецию, в ходе которого произошел конфуз из-за его жены Анжелики Варум. По словам исполнителя хита «Босоногий мальчик», они пришли поужинать в ресторан, однако их отказались обслуживать официанты и попросили покинуть заведение.

Агутин отметил, что инцидент произошел в далеком 2000 году, когда они только поженились. Анжелика была в свадебном наряде, состоявшем из удлиненного жакета, корсета, шляпки с вуалью и белых ультракоротких шортов.

«Подошел официант и сказал, что здесь наш внешний вид неприемлем. Я считал, что Анжелика в трусах, но она утверждала, что это шортики. И нас выгнали с собственной свадьбы! Посадили в лодку, и мы поехали искать, где бухнуть», — вспомнил курьезный случай артист в студии программы «Шоу Воли» на ТНТ.

Кроме того, Агутин рассказал, что Анжелика дома называет его Ежа. По примеру матери так же стала называть артиста и их дочь.

«Потому что я колючий. Для них я похож на ежа, я к этому привык. Но ежи ведь добрые», — цитирует The Voice слова певца.

Ранее сообщалось, что после 2022 года Леонид Агутин на время исчез из поля зрения СМИ и практически не выступал. В 2025 году «босоногий мальчик» анонсировал сольный концерт на стадионе «Лужники» в Москве, за который рассчитывает получить порядка 178 миллионов рублей.