«Нас все снимали, мы были самыми веселыми»: невесту Григория Лепса заметили с молодым человеком на вечеринке

Невеста Григория Лепса провела вечер в компании молодого человека. В личном блоге Аврора Киба поделилась кадрами с вечеринки, на которую отправилась без певца.

На опубликованных кадрах избранница 63-летнего Григория Лепса предстала в сияющем топе и шортах. 19-летняя Аврора Киба отправилась на вечеринку вместе с младшим братом. Девушка села на шею 15-летнего молодого человека и танцевала с ним.

«Первая моя тусовка с братом. Оставлю это тут. Потому что теперь я — тот самый трезвый водитель-старший товарищ. Нас кстати все снимали, мы были самыми веселыми», — поделилась Аврора Киба.

Напомним, о романе Григория Лепса с Авророй Кибой впервые заговорили в июне 2024 года. Тогда исполнитель хита «Рюмка водки на столе» впервые вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, на премии МУЗ-ТВ. Пара не раскрывает подробности отношений, но неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. При этом в окружении знаменитости утверждают, что все серьезно.

