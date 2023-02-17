Моложе его на 10 лет: уволенный из МХТ Дмитрий Назаров изменил жене и разбил ей сердце

За последние несколько недель жизнь звезды «Кухни» перевернулась с ног на голову. После скандальных заявлений он сильно «подмочил» свою репутацию, из-за чего был уволен из МХТ им. Чехова, а затем и из кинопроектов. Но на самом деле Дмитрий Назаров никогда не был невинным, и он не раз попадал в различные разбирательства. Особенно это касается его романов.

За свою жизнь актер был женат трижды. Сейчас его супругой является Ольга Васильева, которая, как самая настоящая жена декабриста, пошла на дно вместе со своим возлюбленным. И если в верности артистки поклонникам даже не приходится сомневаться, то за Дмитрием общественность периодически наблюдает, так как в прошлом браке он уже был замечен за изменами.

Второй его супругой была Наталья Красноярская. Назаров не чаял в ней души и говорил, что нашел ту самую женщину, с которой хочет быть всю жизнь. Его даже не смущало, что у нее уже есть дочь – Мария Порошина. Он принял ее как родную из-за любви. Однако спустя годы совместной жизни произошел переломный момент. Дмитрий стал изменять и в результате встретил другую. Причем она была на 10 лет младше актера, что ему даже в какой-то степени льстило. Влюбился Назаров в свою будущую супругу Ольгу, чем разрушил не только семью, но и разбил сердце Красноярской.

Наталья никогда старалась не говорить об отношениях с Дмитрием после разрыва. Но ей было очень больно. Об этом рассказывали люди, приближенные к ней. В 2019 году Красноярская скончалась, но даже на похороны бывшей любви всей жизни актер не явился. Он просто проигнорировал прощание. В последние годы жизни Натальи они с экс-супругом не общались, так как она не могла простить ему измену. Но сама она после расставания так и не вышла замуж.

Сейчас Дмитрий Назаров по-прежнему остается с Ольгой. Они воспитывают двоих детей – дочь Арину и сына Васильевой от предыдущих отношений Арсения. Также у актера есть дочь Нина от первого брака с женщиной не из киноиндустрии по имени Наталья.

Ранее стало известно, сколько Дмитрий Назаров заработает на выступлениях в Израиле.