«Нас просто преследуют»: Мизулина пожаловалась на публичный роман с певцом SHAMAN

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на публичность. Она отметила, что ей никогда не нравилось быть у всех на виду, а после начала отношения с певцом SHAMAN ситуация усугубилась. Теперь фанаты буквально преследуют пару.

В программе «Берегите детей с Ксенией Мишоновой» Мизулина рассказала, что всегда была интровертом. Но ее жизнь так сложилась, что она стала публичным человеком. Теперь тысячи людей следят за каждым ее шагом. Снимают даже в магазине, какие продукты она покупает.

По словам Екатерины, именно из-за публичности они с SHAMAN решили объявить о своем романе. Но спокойно жить после этого стало только сложнее.

«Нас просто преследуют. Мы не можем сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино. Никуда. Будут люди с телефонами. Это снимается везде. Поэтому мы вынуждены сами рассказывать о том, какие у нас отношения, сами давать какой-то контент, чтобы нас просто не снимали телефоном», - пожаловалась Мизулина.

Возлюбленная SHAMAN подчеркнула, что устает от публичности. Иногда ей хочется просто сидеть дома и никуда не выходить, чтобы не видеть фанатов с телефонами.

Ранее SHAMAN рассказал, когда состоится свадьба с Екатериной Мизулиной.