«Нас посетила сумасшедшая идея»: Соколовский продает билеты на собственную свадьбу

Через несколько дней состоится свадьба звезды российской версии «Постучись в мою дверь» Влада Соколовского с Ангелиной Сурковой. После закрытой церемонии молодожены проведут вечеринку для всех желающих. Но, чтобы попасть на нее, нужно приобрести билет.

Влад анонсировал продажу билетов на свадьбу в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Стоимость входа на вечеринку составляет 2 500 рублей.

«Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль на террасе клуба», — пояснил Соколовский.

Актер и его возлюбленная хотят провести праздник не только с друзьями и знакомыми, но и с преданными фанатами.

Соколовский отметил, что никаких подарков ему не надо. Главное — прийти с хорошим настроением.

Как уже признавался экс-солист группы «БиС», он давно женат на своей возлюбленной. Артисты расписались сразу после рождения сына, но предпочли это скрыть, а праздник оставить на потом. В ноябре 2023 года Влад все-таки поделился, что они с Ангелиной уже были в ЗАГСе, и рассказал, что хочет устроить большую свадьбу.

Ангелина и Влад вместе с 2020 года. Они неоднократно расходились и сходились обратно. Но после появления сына на свет новостей о проблемах в их браке в СМИ больше не появлялось.