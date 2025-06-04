«Нас подставили»: Ваня Дмитриенко рассказал, как его спас Филипп Киркоров

Ваня Дмитриенко вспомнил, как Киркоров уберег его от политического концерта. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что однажды планировал выступить на концерте за границей. Однако о тематике мероприятия организаторы не рассказывали. Позже выяснилось, что концерт носил политический подтекст.

«Нас звали на простое городское мероприятие, а в итоге оно было для того, чтобы привлечь людей к митингу. Нам не раскрыли смысл мероприятия. Это было не в России. Это был митинг против власти», — рассказал он.

По словам музыканта, ему повезло, что рядом с ним в тот момент находился Филипп Киркоров, который решил проблемы и каким-то образом договорился с организаторами концерта об отмене выступления Дмитриенко.

«У нас уже есть определенные договоренности с людьми, которые, само собой, уже заплатили нам деньги. И Филипп говорит: „Я сейчас все решу“. Он реально все решил: не было никаких проблем», — добавил певец.

Ранее мы писали о том, что убитый горем Филипп Киркоров вспомнил о личной трагедии.