«Нас не будут травить»: Дана Борисова высказалась об очередной пластической операции дочери

Дочь Даны Борисовой Полина заявила, что собирается сделать подтяжку груди и липоскульптурирование тела накануне совершеннолетия. Телеведущая рассказала о своей реакции на желание наследницы прибегнуть к хирургическому вмешательству.

По словам Борисовой, Полину никто не заставляет ложиться под нож хирурга — желание сделать пластическую операцию было ее мечтой. Дана отметила, что у них в отношениях царит равноправие, и телеведущая не представляет, как можно запрещать дочери менять свое тело.

«И, наконец-то, уже нас не будут травить, потому что через несколько дней Полина станет совершеннолетней. Поэтому все недоброжелатели, прошу закрыть свои рты», — приводит ее слова Voice.

Дочь знаменитости пояснила, что на хирургические вмешательства ее вдохновляет мама. Полине очень нравится, как выглядит родительница и одобряет ее дотошность к недостаткам во внешности.

Полина предупредила отца о новой пластической операции. Правда, ему она рассказала только о подтяжке груди, не уточняя, что будет делать еще и липоскульптурирование.

С отцом Полины, бизнесменом Максимом Аксеновым, Дана развелась спустя год после рождения дочери. 27 августа наследнице Борисовой исполнится 18 лет.

Недавно Дана Борисова сделала операцию по подтяжке лица. Хирург Денис Агапов предположил, что за процедуру она могла заплатить до 2 млн рублей.