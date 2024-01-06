На сколько вырос гонорар Кати Лель после успеха хита «Мой мармеладный»

Певица Катя Лель сейчас переживает второй пик популярности после того, как на Западе слушатели стали выкладывать в Сеть видео под ее главный хит «Мой мармеладный». На фоне успеха артистка увеличила свой гонорар за выступления в несколько раз, передает Kp.ru.

До второй волны популярности певица получила за концерт 900 тысяч рублей. Однако после громкого возвращения благодаря западным слушателям звезда решила увеличить гонорар в четыре раза. Теперь заказчикам потребуются 4 млн рублей, чтобы пригласить певицу. Однако после завершения новогодних праздников эта цена опустится до 3 млн.

Композиция «Мой мармеладный» была написана и гремела среди российских слушателей еще в нулевые. В настоящее время трек снова является популярным. Он занял третье место стриминг-платформы Spotify. Под него были сняты тысячи роликов как на Западе, так и в России.

Ранее Катя Лель заявила, что чуть не сошла с ума. Все дело в счастье, которое артистка испытала после вновь пришедшей популярности.