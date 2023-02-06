«Нас это заводило»: бывший партнер Лизы Арзамасовой сделал откровенное признание

Партнер актрисы Лизы Арзамасовой по проекту «Ледниковый период» Никита Кацалапов рассказал, что их «заводило» на проекте. Пара заняла в шоу первое место, исполнив лучший номер.

«Мы с Лизой замечали, что пары подсматривают друг за другом на тренировках, сравнивают свои элементы с чужими. Но нас это только заводило», - сделал признание фигурист в разговоре с МК.

Кацалапов поблагодарил людей за поддержку и признался, что получил много сообщений и комментариев от поклонников их пары. Спортсмен назвал важную особенность проекта – он «минимально ограничивал» с актерской и технической точек зрения.

Благодаря этому Арзамасова и Кацалапов «много экспериментировали»: фигурист учил актрису элементам на льду, а она – «выражению эмоций без слов».

Ранее Арзамасова раскрыла диагноз, из-за которого отменила спектакли. Поклонники полагали, что речь идет о серьезных проблемах со здоровьем.