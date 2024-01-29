«Нас бы разорвали»: Виктория Боня ответила, зачем обвинила Веру Брежневу в эскорте

Блогер Виктория Боня ответила подписчикам, почему обвинила певицу Веру Брежневу в эскорте. По ее словам, у артистки «белый и пушистый образ», из-за которого почти не говорили о том, что она увела продюсера Константина Меладзе из семьи.

Комментарий Бони приводит сайт Woman.ru.

По мнению блогера, Брежневой «вернулся бумеранг».

«Если бы я или Водонаева врали в глаза и увели Меладзе из семьи с тремя детьми, нас бы с ней разорвали. Но из-за белого и пушистого образа Веры об этом почти не говорили», - жестко ответила Боня.

Блогер подчеркнула: если что-то подобное произошло бы с ними, то их могли назвать «падшими людьми».

Напомним, ранее Боня обвинила в Брежневу в эскорте. По словам блогера, ночь с певицей стоила от 100 тыс. долларов. Дополнительно исполнительница хотела в подарок часы стоимостью под 70 тыс. долларов.