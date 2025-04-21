«Нарвался на беспредельное хамство»: Юрий Лоза поругался с телеканалом НТВ

Певец Юрий Лоза поругался с руководством НТВ из-за сорванных съемок. Об этом стало известно из соцсетей.

Юрий Лоза пожаловался на телеканал НТВ. Он заявил, что с ним заранее связались редакторы шоу, которые пригласили его в качестве эксперта на программу. Заявлялось, что выпуск будет посвящен патриотизму в эстраде.

После того, как Лоза дал свое согласие на участие, ему пришлось перенести некоторые встречи и дела на другие даты. Однако спустя некоторое время, редакторы вновь связались с музыкантом, чтобы сообщить ему, что вместо него нашли другого спикера.

«Сколько раз давал себе слово — не контачить с НТВ, и опять нарвался на их беспредельное хамство. Я с извинениями напряг людей, попросил перенести уже запланированное мероприятие», - заявил певец.

Музыкант также вспомнил, что отношения с руководством канала у него сложились не самые лучшие.

«Да и себя ругаю — ну как я мог поддаться уговорам, зная отношение ко мне руководства канала, который меня уже несколько раз "подставлял"?» - задался вопросом он.

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