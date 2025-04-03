«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза дал оценку возвращению Ефремова в кино

Композитор Юрий Лоза прокомментировал информацию о том, что актер Михаил Ефремов вернется в кино после колонии. Он уверен, что артист «сыграет все» без разбора.

Комментарий музыканта приводит издание «Абзац».

Он уверен, что режиссеры, желающие пригласить актера в свои проекты, «планируют пропиариться на скандале». Это в свою очередь сделает фильму рекламу, отметил Лоза. Он обратил внимание на то, что моральный аспект никого не интересует.

«Артист может сыграть и помойное ведро, если его об этом попросят, как сказал однажды актёр Эрик Робертс. Я думаю, и Ефремов сыграет всё. Особой разборчивостью он никогда не отличался», - высказался Лоза и добавил, что кино, которое будет «бездарной поделкой», реклама с вышедшим из колонии актером не спасет.

Ранее сообщалось, что в Москве стали водить экскурсии к дому Ефремова. Перед приездом артиста ремонтируют квартиру и подъезд.