«Нарушили договоренности»: Губерниеву запретили жить в доме на стадионе во время чемпионата России

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что ему запретили жить в домике на стадионе в Малиновке во время чемпионата России. По его словам, это сделали «добрые люди из ФЛГР» (Федерация лыжных гонок России – прим.).

Подробности Губерниев привел в своем Telegram-канале.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу», - написал он и задался вопросом, «где же жить теперь».

Журналист не привел каких-либо имен, а только отметил, что «опять на ворах шапки сгорели».

Ранее Губерниев раскритиковал чиновников из ФЛГР после того, как лыжницы попали под завал в Сочи на Спартакиаде учащихся. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в ответ назвал его «мерзавцем» и потребовал дожидаться итогов проверки. Комментатор назвал Сорина «крепостным крестьянином» и порассуждал, что ему нельзя называть «мерзавцами» людей, сотворивших такое с детьми, а им можно обвинять юных лыжниц, «которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались».

Недавно Губерниев прокомментировал инициативу признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Он объявил, что продолжит слушать песни Примадонны.