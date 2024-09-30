Нарушил ПДД 600 раз: Марату Башарову грозит арест

Адвокат Ольга Власова считает, что Марату Башарову может грозить арест из-за штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Актер был оштрафован за нарушение правил ПДД 600 раз. Марат превышал скорость и не соблюдал знаки дорожного движения. Адвокат Власова считает, что Башарова могут привлечь к административному аресту или принудительным работам.

«Из-за такого количества штрафов Башарова могут привлечь к административному аресту до 15 суток, либо привлечь к принудительным работам. Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — высказалась Ольга.

Отметим, что в 2012 году Башарова лишали прав за нетрезвое вождение.

Ранее актер Марат Башаров заявил, что пытается искупить вину «прошлой жизни» деяниями. Подробности читайте в этой новости.

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