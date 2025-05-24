Нарушил миграционное законодательство РФ: Нурлан Сабуров живет в элитном доме в Подмосковье за 115 млн рублей

Комик Нурлан Сабуров нарушил миграционное законодательство РФ. Он будет должен покинуть страну, чтобы вернуться по всем правилам. При этом на территории России у гражданина Казахстана есть своя дорогостоящая недвижимость, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что комик в феврале 2022 года комик приобрел земельный участок в Подмосковье площадью 1285 квадратов в ЖК «Новорижский». Его стоимость составляет примерно 12,2 млн рублей. На территории Нурлан построил шикарный коттедж. Цена на данный объект недвижимости может составлять 115 млн рублей.

Кроме того, у знаменитости есть два дорогостоящих автомобиля. Автопарк Сабурова состоит из «Гелендвагена» примерно за 20 млн рублей и «Кадиллака» за 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Сабуров открыл новый бизнес за месяц до проблем на границе с РФ. Компания занимается созданием фильмов.