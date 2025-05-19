Комик Нурлан Сабуров открыл новый бизнес за месяц до проблем на границе с РФ.

Как стало известно из открытых источников, комик Нурлан Сабуров открыл ООО «Сабр продакшн» 30 апреля 2025 года. Указано, что организация занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Гендиректором компании является некто Сергей Бушев, а учредителем — Нурлан Сабуров.

Напомним, один из ведущих шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров был задержан сегодня на границе России. Комику вменяют нарушение миграционного законодательства. Ему выписали штраф в размере 5,5 тысяч рублей и предписали покинуть страну в установленные законом сроки.

В случае, если Сабуров не покинет Россию в течение двух недель, его выдворят из страны.

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