«Нарушены пропорции лица»: Аллу Пугачеву неудачно прооперировали в Израиле

Певица Алла Пугачева сделала неудачную пластическую операцию в Израиле. К такому выводу пришла пластический хирург Надежда Петраш, которая проанализировала внешность артистки в последнее время. Стоит отметить, что даже супруг Примадонны юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) публикует ее фотографии с сильной ретушью.

Пластический хирург посмотрела на облик Пугачевой и подтвердила, что «изменения присутствуют».

Она предположила, что певице были сделаны пластика нижних век и подтяжка височной зоны лба и скул. По этой причине у Пугачевой заметны одутловатость и припухлость. Специалист отметила, что проведенная операция - «далеко не первая». В этой связи ткани потеряли эластичность и стали не такими растяжимыми.

«На мой взгляд, сказывается избыток жировой ткани, введенной в область век, виска, щек, - это способствует задержке жидкости и приводит к стойкому отеку. В результате морщин нет, но все равно есть ощущение, что нарушены пропорции лица: присутствует выраженная асимметрия, рот растянут», - сказала Петраш сайту kp.ru.

Она полагает, что отечность уйдет за несколько месяцев. Хирург предупредила, что Пугачевой следует быть аккуратнее с пластикой.

Ранее мы писали, что Пугачева передумала продавать замок в деревне Грязь. По информации неназванного источника, она планирует вернуться в Россию. Несмотря на длительное отсутствие, у артистки нет ни страха, ни комплексов перед возвращением на родину.