Нарушение сосудистого кровообращения: что известно о состоянии Татьяны Васильевой

Актрису Татьяну Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии. 76-летняя звезда находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным источника, у артистки диагностировано нарушение сосудистого кровообращения. Но врачи говорят, что ее состояние улучшилось.

Напомним, что Васильева попала в одну из столичных больниц 14 июля. Женщину привезли на машине скорой помощи прямо из дома. Медиков вызвала невестка знаменитости, после ее жалоб на головокружение и плохое состояние. Актриса пробовала самостоятельно лечиться дома, но ничего не помогало.

Сразу после госпитализации в СМИ появилась информация о том, что причиной недомогания артистки стал стресс. Но врачи сказали, что это синдром вертебробазилярной артериальной системы.

«Это состояние, при котором уменьшается кровоснабжение артерий, в том числе той, что ведет к головному мозгу. Из-за этого могут нарушаться его питание и функции», — цитирует эксперта StarHit.

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