«„Мы“ — это те, кто с песнями, или те, кто защищает страну?»: Виталий Бородин высмеял SHAMAN с новой партией

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новость о запуске SHAMAN и Екатериной Мизулиной партии «Мы». В своем Telegram-канале политик высмеял артиста, который решил податься в чужую для него сферу.

1 сентября SHAMAN (Ярослав Дронов) подарил своей возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец оформил презент в виде огромной коробки, украшенной лентой с цветами флага России. Пара официально объявила о создании партии в Коломне, устроив для жителей города чаепитие. Такую новость не оставил без внимания Виталий Бородин, который возмутился, что артист решил податься в политику.

«Шаман в политику. Что ждем дальше? Пряники, чай и новая партия «Мы». <…> Оказалось, что это не шутка, а вполне себе серьезный подарок на день рождения. Подарок-то в лесу вручили, с ленточкой. Красиво. И вот уже под этот чай с пряниками нам и новую политическую силу представляют», - высказался глава ФПБК.

Виталий Бородин также порассуждал о смысле названия партии SHAMAN и его избранницы. Политический деятель отметил: по-настоящему неравнодушные к своей стране люди не «поют с самоваром», а находятся на передовой.

«Ну что ж, поздравляем. Теперь у нас есть партия «Мы». Интересно, а кто это — «мы»? Те, кто с самоваром и песнями? Или те, кто сейчас защищает страну? Ждем следующих сюрпризов. Все возможно», - заявил Виталий Бородин.

Ранее блогер Мария Погребняк заподозрила SHAMAN и Екатерину Мизулину в фейковом романе, чтобы попасть в Госдуму: «Непонятно, какая идея у партии».