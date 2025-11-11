«Народу много, говорить не дают, перебивают, обрывают»: Стас Садальский раскритиковал шоу Андрея Малахова

Станислав Садальский отказался идти на программу к Андрею Малахову, посвященную юбилею Нонны Мордюковой. В своем Telegram-канале актер объяснил: у него нет желания находиться «в массовке», где ничего не дают сказать, перебивают и все «вырезают», а создатели шоу даже не знают великую актрису.

25 ноября звезде фильма «Родня» Нонне Мордюковой исполнилось бы 100 лет. В честь важной даты Андрей Малахов готов специальный выпуск, посвященный артистке. Среди приглашенных оказался и Стас Садальский, который отказался сниматься в передаче. Свое решение актер аргументировал неуважительным отношением в шоу, где все друг друга перебивают, и возмутился, что сотрудники мало понимают, о ком делают программу.

«Позвали завтра к Андрею Малахову на передачу, посвященную 100-летию Нонны Мордюковой. Отказался, не хочу быть в массовке — народу много, все хотят высказаться, а говорить, что думаешь, не дают, перебивают, обрывают, вырезают. Монтируют и вовсе люди, которым фамилия Мордюкова мало что говорит», — заявил Стас Садальский.

Артист рассказал, что много лет дружил с Нонной Мордюковой и Риммой Марковой, и у него остались только теплые воспоминания о старших коллегах.

«Мы с Нонной долго дружили, часто тусили вместе с ней и Риммой Марковой, много смеялись, много хулиганили. <…> У Нонны вообще был вкус консервативный — ей нравились только красивые и молодые, Римме — талантливые. Но иногда вкус отказывал обеим, и вот тогда, действительно, было гомерически смешно», — поделился актер.

Напомним, Нонна Мордюкова ушла из жизни 6 июля 2008 года в возрасте 82 лет. В последние годы звезда советского кино болела сахарным диабетом. Была похоронена рядом с сыном на Кунцевском кладбище в Москве.

Ранее мы писали о том, почему Нонна Мордюкова и Римма Маркова всю жизнь соперничали: «Мы общались 30 лет, потом остыли друг к другу».