Народный артист Валерий Баринов сообщил о пополнении в семье

Актер Валерий Баринов стал дедом в пятый раз, об этом сообщает телеканал НТВ.

В беседе с журналистами звезда сериалов «Петербургские тайны» и «Кадетство» признался, что у его дочери Александры месяц назад родилась дочь. Для Саши этот ребенок стал первым. Актер раскрыл имя девочки.

«Внучка родилась в день рождения сына, 9 сентября. Назвали Маша», — рассказал Баринов.

По словам актера, ребенок родился здоровым, ее вес составил 3 кг 100 гр, а рост — 51 сантиметр. Напомним, у Валерия Баринова двое детей — сын от второго брака и дочь от третьего. При этом актер уже давно счастливый дедушка. Он занимается воспитанием четверых внуков и внучек.

Напомним, Валерий Баринов является народным артистом Российской Федерации. На его счету более 130 ролей в фильмах, сериалах и театральных постановках. Баринов окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1968 году. После выпуска он стал служить в Театре им. А. С. Пушкина. Он также работал в Театре Советской Армии, Малом театре и МТЮЗе.

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