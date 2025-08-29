Народный артист СССР Родион Щедрин после смерти оставил наследство на 65 млн

Наследство умершего в 92 года народного артиста СССР Родиона Щедрина оценивается примерно в 65 млн рублей. Об этом пишет сайт aif.ru.

Издание сообщает, что в начале 90-х Щедрин с супругой Майей Плисецкой переехал в Германию. С 2012 года пара жила в квартире в центре Мюнхена. Стоимость жилья там составляет около 570 тыс. долларов. Точных данных о принадлежности квартиры нет, однако известно, что пара жила там несколько лет.

Также супругам принадлежал дом недалеко от Вильнюса – вилла расположена в Тракайском районе. Аналогичное жилье там стоит 250 тыс. долларов. Издание пишет, что в перерасчете на рубли стоимость недвижимости составляет 65 млн.

Композитор и балерина владели трехкомнатной квартирой в центре Москвы у метро «Тверская». В 2022 году Щедрин передал ее государству – в том месте находится музей Плисецкой.

Детей у супругов нет. Порядок наследования имущества в данном случае неоднозначен.

Ранее сообщалось, что причиной смерти композитора могла стать сердечная недостаточность на фоне болезни.