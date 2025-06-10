Народный артист России Александр Пашутин признался, сколько составляет его пенсия

В большом интервью «Аргументам и Фактам» народный артист Российской Федерации Александр Пашутин честно раскрыл, сколько составляет его пенсия.

«У меня пенсия 120 тысяч выходит в месяц. Эта сумма складывается из нескольких частей», — рассказал актер.

Отметим, что Пашутин может по праву называться рекордсменом отечественного кинематографа по количеству сыгранных им ролей. У него их более двухсот. В его обойме работа с такими именитыми режиссерами, как Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Андрон Кончаловский, Светлана Дружинина и многими другими. Российский зритель помнит его по фильмам «Хождение по мукам», «Гардемарины, вперёд!», «Премия» и прочим.

Кроме того, Александр Пашутин стал почетным гостем II Международного фестиваля «Евразия-Кинофест», который проходит в Сочи с 6 по 13 июня.

«Нужно сказать, организаторы огромные молодцы. Сейчас, во время санкций, собрать столько зарубежных участников, включая Францию и Германию! И это здорово. Кино действительно объединяет», — отметил он

Ранее «Страсти» рассказали о том, как народный артист России Александр Пашутин критично высказался в адрес покинувших страну знаменитостей.