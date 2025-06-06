Певица Надежда Бабкина резко высказалась в адрес уехавших из страны артистов. Конкретно она прокомментировала высказывание Аллы Пугачевой, которая заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться». По словам исполнительницы, ее коллегой управляют злоба и бессилие. Народный артист России Александр Пашутин в беседе с aif.ru поддержал артистку и тоже прошелся по эмигрировавшим звездам.

По словам актера, Пугачева, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории России) и тому подобные селебрити не осознают, что говорят. Пашутин отметил, что звездная пара ничего не представляет собой в обозримой перспективе, тогда как Россия останется в веках. Народный артист сравнил Примадонну и ее супруга с шелухой.

«Что Галкин, что Пугачева — все это шелуха, которая сойдет, о них забудут. А Россия останется. Все эти уехавшие идиоты даже историю знают и книжек не читают. Кто ненормальные люди, по мнению Пугачевой?» — высказался Пашутин.

Ранее Минюст РФ отчитался о том, что не увидел оснований для включения Пугачевой в список иноагентов. То же самое касается и телеведущего Ивана Урганта.

*признан иногентом на территории России