Народную артистку РФ Светлану Дружинину госпитализировали в Москве

Народную артистку РФ Светлану Дружинину доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам информатора, 88-летнюю актрису забрали из дома в больницу накануне вечером. Причина госпитализации Дружининой в настоящий момент не раскрывается.

Напомним, Светлана Дружинина наиболее известна как режиссер и сценарист серии фильмов про гардемаринов. Премьера одной из последних кинолент серии – "Гардемарины 1787. Мир" – состоялась в сентябре прошлого года.

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