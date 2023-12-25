Народного артиста России Юрия Соломина не выпишут из больницы на Новый год

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин встретит Новый год в больнице. Об этом сообщила Telegram-каналу «RT на русском» внучка артиста.

Такое решение врачи приняли после изучения контрольных анализов Соломина, уточнила она.

В клинику 88-летний актер попал еще 6 ноября. Он потерял сознание, когда собирался поехать на работу. Оказалось, что у него случился микроинсульт и развилась деменция. Кроме того, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Первое время Соломин находился в тяжелом состоянии в реанимации, но лечение дало свои плоды, поэтому в конце ноября его перевели уже в обычную палату. Он находится в отделении неврологии. Директор Малого театра Тамара Михайлова говорила, что артиста готовят к выписке.

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