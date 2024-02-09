Народного артиста Михаила Боярского выписали из больницы после обследования, об этом сообщает РИА Новости.

В театре имени Ленсовета журналистам рассказали о выписке из Мариинской больницы актера Михаила Боярского.

«Все в порядке, он уже дома», — сообщил источник.

По данным журналистов, ближайшая постановка с участием Боярского состоится уже 20 февраля.

Напомним, актера госпитализировали для планового обследования 6 февраля. Тогда в прессе сообщали, что в больнице артисту сделали коронарографию и стентирование.

Михаила Боярского несколько раз госпитализировали в конце 2023 года. 27 ноября он попал в больницу с инфарктом, его состояние удалось стабилизировать и уже 4 декабря артиста выписали из больницы. 31 декабря он вернулся на сцену, однако вскоре вновь прервал выступления в театре.

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