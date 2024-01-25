«Народное шоу»: раскрыта тайна успеха шоу «Маска»

Телекритик Горбунов не стал скрывать и объяснил феномен успеха шоу «Маска». Об этом сообщает NEWS.ru.

В апреле 2023 года завершился четвертый сезон шоу «Маска». Как и предыдущие три сезона, телепрограмма показала высокие рейтинги — зрителям так полюбилось шоу, что его продлили.

По словам телекритика Александра Горбунова успех программы кроется в интриге вокруг личности «аватаров».

«Сидишь, слушаешь голос, делаешь что-то параллельно, не обязательно смотреть само выступление. В этом смысле от проекта можно получить удовольствие. Это один из вариантов народного шоу, народная угадайка», — рассказал он.

Телекритик добавил, что съемочная группа подошла со всей ответственностью к процессу. Он также заявил, что в шоу за четыре сезона не произошло ни одного скандала, а члены жюри говорят с участниками не шаблонными фразами.

«Там все очень серьезно организовано, расписывается, кто и когда приезжает на съемочную площадку, контактирует с участниками маленькое количество людей. Съемочный процесс выстроен на высоком профессиональном уровне», — подчеркнул Горбунов.

Ранее мы писали о том, что победитель «Маски» Анатолий Цой на несколько минут потерял сознание на съемках.