74-летний певец Олег Газманов рассказал, что иногда хочет уйти на пенсию

74-летний певец Олег Газманов признался, что в определенные моменты ему хочется уйти на пенсию. Обычно это связано с накопившейся усталостью.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Да, мне порой хочется на пенсию, на покой. Как только устаю, правда, хочется», - поделился исполнитель.

22 июля Газманов отмечает день рождения. По традиции, певец встречает праздник на родине – в Калининграде. Не первый год в этот день он выходит на сцену, чтобы порадовать земляков.

«Я чувствую себя лет на 100», - удивил Газманов неожиданным признанием.

Исполнитель считает, что возраст – это сумма накопленных впечатлений, а не количество лет. По этому показателю артист считает, что ему «лет 200 точно».

Удивить звезду подарком непросто: все необходимое у Газманова есть, к новой одежде артист относится равнодушно. Говорит, что лучший подарок – выход на сцену. Певец планирует радовать поклонников до тех пор, пока есть силы.

Ранее стало известно, что Газманова объявили в розыск на Украине. Артист счел это поздравлением с днем рождения.