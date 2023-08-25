Народная артистка РСФСР Лариса Лужина попала в реанимацию, ей сделали электрошок

Народная артистка РСФС Лариса Лужина попала в реанимацию. Эту информацию она подтвердила лично, сообщив, что поводов для беспокойства нет. Ей уже лучше. Слова актрисы передает издание Аргументы и Факты.

Лужина призналась, что попала в больницу еще 12 дней назад. Ее поместили в госпиталь Вишневского, где она уже лежала в 2017 году. Тогда ей провели операцию на сердце, но тромб не вырезали.

В этот же раз медицинская помощь артистке понадобилась из-за слишком частого пульса – 150 ударов. Из-за этого ей было крайне трудно дышать. «Ко мне в госпитале очень хорошо относятся. В этот раз меня сразу положили в реанимацию, сделали электрошок», - рассказала Лужина.

На данный момент актриса уже идет на поправку. Ритм сердца удалось восстановить, и ее уже готовят к выписке. Завтра, 26 августа, Лариса Лужина уже будет дома.

Ранее Лариса Лужина призналась, как сейчас относится к певице Алле Пугачевой. По ее словам, ее мнение сильно изменилось после того, как Примадонна сделала свое заявление о «холопах и рабах».