Бывшую возлюбленную Джонни Деппа из России Юлию Власову развели мошенники

Юлию Власову, которую называли возлюбленной актера Джонни Деппа, развели мошенники. Девушка стала жертвой аферистов, когда пыталась получить посылку. Подробности сообщает Super.ru.

Визажистка рассказала, что попросила девушку передать ей посылку из Москвы в Дубай. Но ее Власова так и не получила. «Курьер» отказалась отдавать вещь и потребовала еще 30 тысяч рублей. Юлия сохранила переписку и пригрозила девушке судом.

Как утверждает россиянка, которая якобы должна была передать посылку, ее взломали, и Власова общалась не с ней, а с аферистом.

«Этот [аферист] скидывает мои документы [жертвам], чтобы люди шли и писали заявления. Но, очевидно, что если бы я хотела обмануть, то свои бы паспорта реальные я бы не скидывала», - заявила девушка.

Напомним, что Юлия Власова стала известной после того, как ее заподозрили в романе с Джонни Деппом. Их несколько раз видели вместе, однако слухи они не подтверждали. При этом девушка намекала, что ради нее актер даже собирался приехать в Россию.

Ранее актер из сериала «Солдаты» Иван Моховиков стал жертвой мошенников.