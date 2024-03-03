«Народ все простит»: Гребенщиков назвал Пугачеву «национальным достоянием»

Певец Михаил Гребенщиков познакомился с Аллой Пугачевой во время участия в первом сезоне проекта «Фабрика звезд», где он занял третье место. Позже артист работал в детской школе талантов певицы, но в 2018 году он оттуда уволился. Гребенщиков считает, что народ простит Примадонну, уехавшую из России.

47-летний артист признался, что наблюдает за жизнью Примадонны, у которой, говорит он, сложилась «непростая ситуация».

Гребенщиков уверен: Пугачева может вернуться в Россию, и народ ее обязательно простит.

«Я думаю, что народ все простит. Она же за мужем уехала. Это же ее супруг всякого наговорил. Я думаю, что Алла Борисовна у нас все равно национальное достояние», — цитирует Гребенщикова NEWS.ru.

По словам артиста, ему было интересно работать с Аллой Борисовной. Она его очень стимулировала и заряжала. Примадонна ответственно относилась к постановке детских концертов, чтобы не ударить в грязь лицом.

Ранее певец вспомнил, как его ругала Пугачева. При этом он назвал артистку очень мудрым и справедливым человеком, обладающим чувством юмора.