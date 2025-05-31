«Народ уже тошнит от предателей»: Вика Цыганова заявила, что Аллу Пугачеву не примут в России

Вика Цыганова возмутилась, что Минюст РФ не нашел оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом. В своем Telegram-канале певица ответила депутату Госдумы Виталию Милонову, заявившему, что вернувшуюся артистку простят и «примут» в России.

29 мая в Министерстве юстиции РФ объявили, что не нашли оснований для включения эмигрировавшей в Израиль Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Виталий Милонов не удивился такому решению: он отметил, что эмигрировавшая певица имеет хорошие связи и влияние на высокопоставленных лиц. Политик также не исключил: соотечественники «примут» артистку: «У нас предателей, конечно, не любят. Но русские люди отличаются своей добротой».

Решение властей резко осудила патриотически настроенная Вика Цыганова. Певица считает, что уехавшие из России артисты возвращаются только ради заработков, и им не стыдно за свое «предательство».

«Эти люди уехали в 2022 году, предав Родину, поливали грязью Россию и русских. Сейчас они возвращаются лишь потому, что доступ к кормушке потеряли. Им не стыдно и не совестно», — возмутилась Вика Цыганова.

Заслуженный деятель культуры Московской области заявила, что Минюст, «прогибается под предателей», и назвала его поведение «политикой двойных стандартов». Вика Цыганова задалась вопросом: «Неужели так сложно собрать доказательную базу на людей, которые никогда не скрывали своей позиции против России и своего круга общения с беглыми иноагентами и экстремистами?»

Артистка также опровергла заявления Виталия Милонова о том, что россияне примут Аллу Пугачеву из-за своей «доброты».

«Один депутат Госдумы заявил, что народ у нас, оказывается, отходчивый и часто проявляет снисходительность к предателям. <…> Народ уже тошнит от предателей и от врагов России, отмывающих их. Участь предателей может быть лишь одна — намыленная петля», — отметила певица.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал еще раз проверить Аллу Пугачеву после отказа Минюста в признании ее иноагентом.