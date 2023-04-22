Народ схватился за голову: Вере Брежневой отключили фонограмму

Вера Брежнева всегда обольщала поклонников своей красотой. Однако последнее время певица с супругом Константином Меладзе испытывает трудности в карьере.

Так, поклонникам вспомнился случай с фонограммой певицы. Брежнева выступала в эфире «Авторадио», где по условиям была запрещена фонограмма. Артистка придумала решение — взять двух бэк-вокалисток. В результате только они «тянули» выступление, поскольку Брежнева лишь танцевала и заигрывала с залом.

Публика схватилась за голову. Такого выступления никто не ожидал.

«Испанский стыд. Ну почему позорится она, а неловко мне?»; «Вот всегда думаю, не обидно ли бэк-вокалисткам?», «Знаете, Вера единственный исполнитель у которого нет голоса, но большинству нравится», — начал возмущаться народ.

Ранее мы писали, что заплаканная Вера Брежнева вышла на связь и сообщила о затяжной болезни.