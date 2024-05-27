«Народ с повязкой на глазах»: поэт Маленко сравнил SHAMAN с Утесовым и Шульженко

Поэт Влад Маленко назвал певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, трудягой, который хорошо чувствует настроение общества и точно его выражает. При этом он подчеркнул, что творчество молодого артиста соответствует времени и «разбалансированному слуху и вкусу народа».

«Это не Утёсовы, не Шульженко, не Вертинские, это другой калибр, но и народ с повязкой на глазах, с берушами в ушах, тоже не тот народ, который в 50-е слушал в исполнении Николая Рыбникова песню «Тишина над Рогожской заставою», - сказал Маленко в беседе с aif.ru.

Он также обратился к критикующим SHAMANa и призвал их написать что-нибудь свое, чтобы миллионы людей вставали на концертах, как под песни Дронова, пели и плакали.

«Я был не в восторге от того, что на Ленинградском вокзале в Москве звучит песня Газманова «Колокола» - аляповатая, сверхлубочная поделка», - признался поэт, добавив, что для встречи поездов должен был быть выбран другой гимн – «Дорогая моя столица».

Маленко обратился к Ярославу и пожелал ему написать нечто подобное. При этом он назвал песни «Встанем» и «Я русский» выкриком, поднимающим настрой.

Кроме того, поэт с сожалением констатировал, что на отечественной сцене появились и те, кто использует сложившуюся ситуацию, умываясь фальшивыми слезами.

«Я вижу поэтов и поэтесс, которые, самое печальное, вводят привычку быть записным патриотом», - заключил Маленко.

Ранее поэт, общественный деятель Влад Маленко заявил, что музыкальная карьера уехавшего из России лидера «ДДТ» Юрия Шевчука «спилась».