«Народ не простит»: Прохор Шаляпин предрек печальное будущее критиковавшей россиян Пугачевой

После отъезда из России Алла Пугачева позволила себе ряд резких высказываний в адрес бывших соотечественников. Певец Прохор Шаляпин считает, что таким образом Примадонна уничтожила свою репутацию и карьеру на родине.

Пугачева сделала ставку на другой клан, который не преследовал интересы россиян, говорит Шаляпин. Артист уверен: Примадонну пустят обратно в Москву, но ей уже не вернуть былой статус королевы российского шоу-бизнеса.

«И сама себе уничтожила карьеру под старость лет, — приводит слова выпускника «Фабрики звезд» NEWS.ru. — Руководство нашей страны даже не вписывает ее в иноагенты. Я думаю, правильная политика — не делать на этом акцент».

Прохор добавил, что примерно понимает логику структур, принимающих решение о наделении статусом иноагента. Поведение Аллы Борисовны, по мнению музыканта, может быть вызвано ее возрастом. Даже, если народная артистка вернется в страну, «народ не простит», и культ личности Пугачевой — давно в прошлом, убежден Шаляпин.

Высказался исполнитель и по поводу мужа звезды Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Артист недоумевает, почему шоумен ругал Россию за СВО, но умолчал об агрессии Израиля по отношению к Палестине. Шаляпин назвал это двойными стандартами.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева платит за обучение детей за границей 4,5 миллиона рублей.

*признан иноагентом на территории РФ