«Народ на ее счет все прочухал»: Гордон не верит в то, что Седокова не была любовницей Жорина

Звездный юрист Катя Гордон отреагировала на заявление бывшего мужа Сергея Жорина, который отрицает измену с певицей Анной Седоковой. Адвокат дала понять, что не верит экс-супругу, и отметила — он не сможет обелить репутацию артистки.

Гордон продолжает настаивать на том, что у Седоковой была связь с Жориным, пока они еще были в браке. Она уверена, что вокалистка никогда не была приличной женщиной, и она спокойно влезла в чужую семью. Юрист считает — после смерти Яниса Тиммы народ понял, что из себя представляет Анна на самом деле.

«Даже если она подтянет всех своих бывших и они хором завоют песню: «Нет, мы [с Аней не спали], просто примус починили…» Я останусь на той же позиции. А вся эта суета с привлечением защитников связана с тем, что народ на ее счет все прочухал. Народ не обмануть», - заявила Катя.

Напомним, что все обвинения юриста Жорин отрицает. Он отметил, что уже не реагирует на откровения бывшей жены, так как считает их бредом. В беседе с журналистами он подчеркивал — романа с Седоковой у него никогда не было.

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