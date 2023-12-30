Народ хочет наказать звезд по максимуму: инициаторы иска к Ивлеевой объяснили свои требования

После того, как Анастасия Ивлеева организовала «голую» вечеринку с участием звезд шоу-бизнеса, на нее посыпались судебные иски и обвинения в неуплате налогов. Общественники объяснили, зачем они инициировали проверку в отношении блогера.

Возмутило поведение блогера родственников российских военнослужащих. В итоге было принято коллегиальное решение подать коллективный иск в суд. Сейчас заявителей порядка 60 человек, но в дальнейшем их число может вырасти. Они недовольны, что звезды ведут себя так эпатажно, пока многие семьи страдают, пишет mk.ru.

«Вы не представляете, какой ажиотаж творится в нашем чате. Народ хочет наказать не только Ивлееву, а всех, чтобы по максимуму», — объяснила президент организации «Мы рядом» Ольга Лукманова.

Офицер разведки Иван Пипник объяснил, что с участников вечеринки не требуют денег. По его словам, необходимо проверить их патриотическую позицию. Он недоумевает, почему звезды не сделали закрытую, камерную вечеринку, а привлекли к себе внимание таким странным образом.

«Пусть к участникам вечеринки будет пристальное внимание, все службы обратят на них внимание. Посмотрят, заслуживают они народную любовь или нет», — заключил он.

Также он назвал странным иск, в котором с участников вечеринки хотят взыскать миллиард рублей.

Напомним, вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников подвергли критике, а сама Ивлеева и несколько других артистов извинились за участие в вечеринке, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Ксению Собчак.