«Наркотики мне многое показали»: рэпер Баста рассказал о зависимости

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко, прим. «Страсти») рассказал, что в молодости употреблял запрещенные вещества.

«Наркотики мне многое показали. Стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал», — сказал он. Слова музыканта приводит издание THE VOICEMAG.

После успеха трека «Моя игра», который певец выпустил в 18 лет, он сразу начал гастролировать и обрел популярность, собирая семитысячные концерты. Несколько лет после этого Баста не выступал, связано это было с тем, что в этот период он подсел на наркотики, слезть с которых долгое время не мог.

Теперь музыкант чувствует вину за многие совершенные действия, не соответствовавшие сыну военного.

«Мне казалось, что я не доживу до 20 лет. Я в этом находил художественные мелодии. Сумрак меня вдохновлял и вдохновляет до сих пор» — заявляет артист.

22 апреля 2003 года, когда Басте было 23 года, он отказался от употребления наркотиков. Музыкант прекрасно помнит обстоятельства, заставившие его остановиться: он лежал дома, слушая разговоры родных, и понял, что жизнь проходит мимо него.

Спустя столько лет, 43-летний рэпер руководит крупным музыкальном лейблом, собирает стадионы и даже выступает в качестве наставника шоу «Голос».

Также напомним, Василий воспитывает двоих детей от Елены Пинской, с которой они поженились в 2009 году. Также рэпер владеет сетью ресторанов в Москве и других городах России.

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