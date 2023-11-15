«Наркоманом не был»: продюсер Гудков назвал умершего основателя «Алисы» хорошим парнем

Один из основателей рок-группы «Алиса», гитарист Андрей Шаталин умер через два месяца после своей пропажи. Ему было 63 года. Концертный директор группы «Кукрыниксы», продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Гудков отметил, что ушедший из жизни музыкант был хорошим человеком и никогда не увлекался наркотиками.

Гудков, известный в рок-кругах по прозвищу Панкер, отметил, что Шаталин был одним из основателей группы, играл в ней с самого начала и участвовал в создании культовых альбомов коллектива.

Музыкант покидал коллектив, но затем снова в него возвращался. Панкер не знает, по какой причине гитарист так поступал. После Алисы, говорит Гудков, Шаталин играл в различных петербургских группах.

«Он хороший был парень. <…> Он не был наркоманом, он пил как все — умеренно. Не знаю, что там случилось», — рассказал Гудков в интервью телеканалу «360».

Собеседник издания уточнил, что раньше общался с гитаристом, но в последнее время перестал поддерживать с ним связь. Он пока не знает, когда пройдет прощание с музыкантом.

Напомним, летом Шаталин вышел в магазин в Санкт-Петербурге и пропал. Спустя несколько дней добровольцы обнаружили его в лесу. Шаталин был в неадекватном состоянии. Знакомые гитариста говорили, что в последнее время он был в депрессии.