Наргиз Закирова обматерила Ирину Дубцову и назвала ее швалью из-за концерта в Ташкенте

Певица Наргиз Закирова уже довольно давно не живет в России. Из-за несогласия с политикой страны она переехала обратно в родной Узбекистан, откуда теперь довольно часто критикует бывших коллег по сцене. На днях досталось и артистке Ирине Дубцовой, которая в рамках гастрольного тура решила посетить Ташкент.

Увидев афишу выступления победительницы «Фабрики звезд» Наргиз пришла в ярость и не смогла скрыть своего возмущения. «Чего вся эта шваль в Ташкент прется?» - заявила экс-участница шоу «Голос». Впрочем, ругательства Закировой Дубцова проигнорировала и никак не стала комментировать.

К слову, в отличие от Ирины, молчать не стал Филипп Киркоров, который тоже как-то стал причиной злости узбекской певицы. Правда, поп-артиста она не материала, а лишь едко подмечала: «Понаехали». На это он ответил, что Наргиз для того, чтобы ругаться, даже не нужны голосовые связки. А также он подчеркнул, что у нее не осталось совести.

Кроме того, в прошлом году разгорелся скандал, в котором фигурировали Киркоров и Закирова. Исполнитель хита «Зайка моя» назвал коллегу уродиной и заявил, что с таким лицом, как у нее, должно быть стыдно выходить на сцену.

Ранее стало известно, что после депортации Наргиз Закирова выставила в Сети песню «Лети» на продажу за 123 тысячи рублей.