Опубликовано 02 ноября 2025, 11:48
Наргиз репостнула видео, в котором украинцы предлагают россиянке отправить товар дальнобойной ракетой

Наргиз поддержала удары дальнобойными ракетами по РФ, репостнув ролик в Сети.
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/East News

Певица Наргиз Закирова в очередной раз подтвердила звание русофобки. Исполнительница репостнула к себе на страницу видео, в котором шутят на тему ударов дальнобойными ракетами по территории РФ.

Короткий ролик появился в истории официального аккаунта Наргиз. В нем украинцы предлагают россиянке доставку товара дальнобойной ракетой. По всей видимости, Наргиз показалось это смешным, и она решила продемонстрировать видео подписчикам.

Несмотря на явную русофобию, Закирова по какой-то причине продолжает исполнять свои композиции на русском языке. Недавно она выступила в США с песнями продюсера Макса Фадеева, который, к слову, запретил ей их петь на концертах.

С другой стороны может показаться, что певица пытается усидеть сразу на двух стульях. В ее репертуаре песни на русском языке, но выступает она на сцене под украинским флагом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Наргиз Закирова