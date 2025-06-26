«Как могла?!»: Гузееву осудили за сотрудничество с бизнесменом, обманувшим россиян

Блогерша Айза осудила Ларису Гузееву за сотрудничество с Сергеем Домогацким. Знаменитость прокомментировала скандал с участием Гузеевой в Telegram-канале.

Ларису Гузееву подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Знаменитость не раз появлялась в роликах Сергея и рекламировала его услуги. Россияне, видя публикации с участием знаменитости, переводили деньги бизнесмену за недвижимость. Однако в обозначенный срок он переставал выходить на связь, оставляя потерпевших и без денег, и без ключей.

Айза осудила Гузееву, решившуюся на сотрудничество с Сергеем. По словам блогерши, бизнесмен и ей предлагал вместе работать. Однако, придя на первую встречу, Айза поняла, что человеку не стоит доверять.

«Как Лариса Гузеева могла связаться с этим человеком?! И как и почему сотни людей несут ему миллионы в руки?! Конечно же, он хотел сотрудничать со мной! Я провела с ним одну встречу и поняла, что он понторез, у которого гроша за душой нет!» — высказалась она.

Отметим, что сама Гузеева до сих пор не комментировала скандал.

Ранее Ларису Гузееву призвали объясниться перед людьми, которых обманули при покупке вилл. Подробности читайте в этой новости.