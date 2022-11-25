Любимая женщина Иосифа Пригожина подарила ему ребенка

Иосиф Пригожин не только талантливый продюсер, но и прекрасный отец. Он заботится о всех своих детях и старается проводить с ними как можно больше времени. А с недавних пор артист стал еще и дедушкой. Дочь от первого брака Даная родила звездному деду внука.

Долгое время продюсер не показывал мальчика, однако не выдержал. Он опубликовал на своей странице в социальной сети видео с внуком и подписал публикацию: «Сегодня был невероятный праздник у моего трехмесячного внука Даниеля».

Фанаты пришли в восторг. Пользователи писали поздравления маленькому Даниелю, а также отмечали, что мальчик очень похож на своего дедушку.

К слову, до рождения внука Иосиф Пригожин уже нянчился с ребенком сына Валерии и его супруги Лианы. Продюсер всегда относился к детям своей жены, как к своим родным, поэтому и к маленькой Селин испытывает только теплые чувства. Не так давно в Сети появилось трогательное видео, на которой Пригожин играет и нежно целует девочку в щеку. Валерия также попала в кадр. Она стояла в стороне и с улыбкой наблюдала за супругом и внучкой.

Напомним, что дочь Пригожина Даная, когда была беременна, заставила поволноваться и отца, и поклонников. Находясь на позднем сроке, девушка попала в больницу. Позже выяснилось, что у Данаи случился нервный срав из-за новостей, касающихся ее семьи.