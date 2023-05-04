Напряженная атмосфера, давка и крики: прощание с Вячеславом Зайцевым прошло хуже некуда

В храме в Щелково состоялось отпевание модельера Вячеслава Зайцева. На церемонии была напряженная атмосфера, а после того, как собравшимся разрешили подойти к гробу, и вовсе произошло ЧП.

К тому моменту в храме собралось много народу, и около гроба началась давка. Пенсионеры ворчали, что могут задохнуться, если стоять еще полчаса.

В ситуацию вмешался священнослужитель, который отпевал модельера. Он буквально кричал толпе: «Люди, разойдитесь, сделайте дорожку на выход». Об инциденте рассказал сайт mk.ru.

Из знаменитостей в храме присутствовали единицы: это певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, артист Бедрос Киркоров, жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна, актер Авангард Леонтьев.

Внучка Зайцева даже отказывалась сидеть рядом с отцом – девушку возмутило, что деда похоронят в Подмосковье.

Ранее мы писали, что россияне тоже хотели бы видеть могилу модельера в месте «поприличнее». Многие отмечали, что кутюрье «столько сделал, но заслужил только сельский погост».